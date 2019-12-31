Трамп обвинил в организации нападения на посольство США в Багдаде соседний Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран организовал нападение на посольство США в Ираке 31 декабря.

«Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили, и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке», — написал он в Twitter.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.





«Они будут полностью привлечены к ответственности. К тому же мы ожидаем, что Ирак использует свои вооруженные силы, чтобы защищать посольство, он уже уведомлен», — добавилТрамп.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о протестах у здания посольства США в Багдаде, демонстранты подожгли забор посольства и предприняли попытку штурма диппредставительства в знак протеста против воздушных бомбардировок шиитского ополчения. Протестующие установили у здания посольства палатки, разбили камеры наблюдения и забросали здание дипмиссии камнями и бутылками с водой. Несколько демонстрантов прорвались на территорию посольства, и иракские силовики применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

По данным телеканала, американский посол и весь дипперсонал уже покинули территорию Ирака.