Трамп обвинил в организации нападения на посольство США в Багдаде соседний Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран организовал нападение на посольство США в Ираке 31 декабря.

«Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили, и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке», — написал он в Twitter.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

