"Дружба" врозь. Лукашенко поручил доставлять сырье по нефтепроводу не из России

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса страны в ближайшие дни обеспечить поставку нефти в страну из альтернативных источников, задействовав для этого нефтепровод "Дружба", сообщает агентство БелТА со ссылкой на председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

"Главой государства дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", – отмечается в сообщении.

Лукашенко также поручил в ближайшие часы завершить переговоры с РФ и заключить контракты на поставку нефти для бесперебойной работы двух НПЗ.

Ранее 31 декабря состоялись переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина о топливных проблемах; по признанию пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, они завершились безрезультатно.



