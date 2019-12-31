На улице Червонного Казачества закрыли станцию дезинфекции, с которой воевали местные жители

В Кировском районе Петербурга во дворе трех жилых домов на улице Червонного Казачества прекратила работу станция дезинфекции, на которую из-за подозрений на вредные выбросы неоднократно жаловались горожане. Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на имя главы совета муниципального образования «Автово» Геннадия Трусканова.

В документе сообщается, что 12 декабря сотрудники Западного территориального управления Роспотребнадзора выехали на внеплановую проверку по адресу: ул. Червонного Казачества, 32, литера Б, где находится одноэтажный флигель ООО «Городская станция дезинфекции». Ранее «Фонтанка» подробно писала о жалобах местных жителей на неприятный запах, источник которого они связывали с паром, шедшим из трубы здания.

Роспотребнадзор зафиксировал, что здание закрыто и никакая деятельность в нем не осуществляется. Ведомство установило, что дезинфекционное оборудование было демонтировано и вывезено.

Жительница соседнего дома подтвердила корреспонденту, что станция съехала еще до приезда сотрудников Роспотребнадзора и с тех пор здание пустует.

Ранее директор компании Татьяна Мохначева утверждала, что при эксплуатации пароформалиновой камеры для дезинфекции не использовалась химия — только пар — и что фирма осуществляла исключительно санитарную обработку. Тем не менее у компании был действующий договор с Боткинской больницей на «дезинфекционную камерную обработку и дезинфекцию одежды инфекционных больных, белья, матрацев, одеял, подушек».



