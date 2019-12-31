Госпремии для правозащитников и благотворителей РФ увеличили в 4 раза

Президент России Владимир Путин 31 декабря увеличил в четыре раза размер Государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.

Как говорится в указе главы государства, обнародованном на официальном портале правовой информации, размер каждой премии изменен с 2,5 млн рублей до 10 млн рублей. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Две ежегодные Государственные премии – за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности – были учреждены президентом 30 сентября 2015 года. Денежное вознаграждение лауреатов обеих премий составляло 2,5 млн рублей.



