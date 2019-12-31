В ЗАГСе Петергофа отказались торжественно поженить Деда Мороза и Снегурочку

Сотрудники дворца бракосочетания № 4, расположенного в Петергофе, 31 декабря отказались провести торжественную церемонию для петербургской пары. Камнем преткновения стали наряды Деда Мороза и Снегурочки, в которые облачились жених и невеста. Им предложили обойтись без торжества.

Светлана и Сергей подали заявление на торжественную регистрацию брака во дворце бракосочетания № 4 в Петергофе. Стать мужем и женой им предстояло в 13:00 31 декабря. Будущие супруги облачились в соответствии с тематикой праздника — в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Но сотрудники ЗАГСа наряды не оценили.

«Сказали, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде, – рассказал «Фонтанке» Сергей. – И нам отказали в торжественной регистрации, сказали, что могут зарегистрировать просто в кабинете, без фотографа. Очень обидно».

Без пяти минут молодоженам чиновники озвучили альтернативу: либо прийти в другой день и в другой одежде, либо удовлетвориться штампами в прозаичной обстановке рабочего кабинета сотрудника дворца. Светлана и Сергей выбрали последний вариант.





Пара потребовала и получила официальный письменный отказ. Документ за подписью начальника отдела Елены Дубченко ссылается на приказ комитета по делам записи актов гражданского состояния № 162 от 2014 года о правилах поведения в помещениях ЗАГСа. «Согласно пункту 5 правил лицам, обратившимся в комитет... надлежит соблюдать форму одежды, соответствующую месту и событию», – говорится в тексте. Костюмы сказочных персонажей не соответствуют предъявляемым требованиям. Оснований, почему именно наряд неподходящий, в документе не приводится.

Не внесли ясности и правила поведения, найденные на сайте Смольного. В них также не прописан запрет на участие в торжественной церемонии в костюмах.

В ЗАГСе корреспонденту «Фонтанки» объяснять происходящее отказались, как и в пресс-службе комитета – дать устный комментарий. Представитель комитета потребовала направить письменный запрос. На замечание о нарушении Закона о СМИ на том конце провода посоветовали направить соответствующую жалобу.