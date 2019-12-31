«Хорошо вписался в конец уходящего года». Петербуржцы обсуждают подбитый неопознанный Rolls-Royce Wraith

Rolls-Royce Wraith не вписался в поворот у моста Бетанкура в Петербурге. Очевидцы днём 31 декабря поделились в соцсетях фотографиями подбитого роскошного автомобиля.

Комментаторы отмечают качество транспортного средства – водитель сбил знак, а его Rolls-Royce цел и невредим: ничего не вырвано и на первый взгляд не помялось. «Танк какой-то, а не машина», – заключил один из интернет-пользователей. «Хорошо вписался в конец уходящего года», – сострил другой.

Водитель позаботился о своём статусе инкогнито, оперативно скрутив номера. На это обратили внимание комментаторы.



