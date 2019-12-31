Беглов: В каникулы городские и районные дежурные службы будут работать круглосуточно

В новогодние каникулы городские и районные дежурные службы будут работать круглосуточно, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов 31 декабря на рабочем совещании с главами администраций районов.

«Новогодние праздники необходимо провести на самом высоком уровне. Мы отвечаем за все, что происходит в городе. Это не только праздничная программа, но и слаженная работа всех городских служб, МЧС и правоохранительных органов», – сказал губернатор. Он отметил, что особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности, в первую очередь – на детских утренниках, а также уборке улиц и дворов. «Город должен быть полностью убран к 7 утра как 1 января, так и в любой другой день», – подчеркнул Александр Беглов.

В новогоднюю ночь на праздничных мероприятиях в одном только Центральном районе ожидается около 1,5 миллиона петербуржцев и гостей города. Безопасность будут обеспечивать порядка 4 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии. С 21 часа 31 декабря пройти на Дворцовую можно будет только через рамки, напоминают в пресс-службе Смольного.

Там добавляют, что, несмотря на бесснежную погоду, на уборке улиц в праздники будет задействовано до 600 единиц техники и до тысячи ста (1100) специалистов ручной уборки.



