Банк России насчитал годовую инфляцию в 3 процента

Годовая инфляция в РФ в декабре 2019 года замедлилась до 3% с 3,5% в ноябре, следует из информации на сайте ЦБ, размещенной 31 декабря. Цель по годовой инфляции, которую устанавливал ЦБ РФ, была определена в 4 процента.

В этом разделе ЦБ публикует данные со ссылкой на Росстат. Сам Росстат информацию о годовой инфляции в декабре и в 2019 году, согласно плану публикации, раскроет сегодня в 15 часов.

Инфляция в 2019 году (3%) заняла второе место за всю историю наблюдений – ниже она была только по итогам 2017 года – 2,5% (на фоне рекордного урожая). В 2018 году инфляция составила 4,3%.



