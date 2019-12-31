Россия ограничила поставки форели и креветок из Китая

Россия временно ограничивает с 9 января 2020 года поставки в страну угря, тилапии, осетра, форели, креветок и содержащих эти продукты морских коктейлей из Китая, говорится в соответствующем письме Россельхознадзора от 31 декабря.

«С 9 января 2020 года вводятся временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции аквакультуры со всех предприятий КНР, включая следующие виды гидробионтов: угорь, тилапия, осетр, форель, креветка ..., a также содержащие указанные виды гидробионтов смеси морепродуктов замороженных (морской коктейль)», – говорится в документе.

Такое решение принято по результатам проведенной с 14 по 27 декабря 2019 года инспекции китайских предприятий. «В случае поступления продукции аквакультуры из КНР, отгруженной до 09.01.2020, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме», – отметили в ведомстве.



