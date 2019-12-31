500 расчётов РВСН будут нести боевое дежурство в новогоднюю ночь

Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 боевых расчётов. Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 6 тысяч человек, сообщает 31 декабря Минобороны России.

В таком составе дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск, непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности и при получении приказа провести пуск ракет, а также выполнить первоочередные мероприятия по переводу войск с мирного на военное время.

Заступление на боевое дежурство в соединениях и частях РВСН по традиции началось с проведения торжественных ритуалов разводов дежурных сил с исполнением Гимна России и убытия к местам несения дежурств.

Командиры соединений и частей поздравят своих подчинённых, заступивших на боевое дежурство и находящихся на боевых постах, лично с основных пунктов управления по громкоговорящей связи за несколько часов до наступления Нового года.

Первыми заступили на дежурство военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии – Иркутской.



