Перед Новым годом Петербург наводнили фальшивые деньги, которые не выявляет детектор банкнот

Сразу три человека пожаловались на фальшивые пятитысячные банкноты в полицию Петербурга 30 декабря. Подделки качественные, детектор видит в них настоящие деньги.

По данным «Фонтанки», в понедельник в полицию Колпинского района обратился доставщик Pizza Hut, с которым некий Матвей, проживающий на Пролетарской, расплатился поддельной пятитысячной купюрой, забрав себе вполне настоящую сдачу.

Примерно в это же время на подозрительные деньги пожаловалась менеджер отделения «Сбербанка» на проспекте Испытателей. Она рассказала, что к ним пришла петербургская бизнесвумен и попросила проверить пятитысячную купюру. Сотрудники банка проверили деньги на детекторе, но он признал в банкноте настоящий билет Банка России. Тем не менее купюра была изъята и отправлена на экспертизу.

Через пару часов в полицию Кингисеппского района пришла ещё одна сотрудница госбанка и сообщила, что при пересчёте денег после инкассации у них нашлись подозрительные банкноты номиналом 5 тысяч и 1 тысяча рублей. Деньги изъяты и проходят проверку.



