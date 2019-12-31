Водитель «Яндекс.Такси» истёк кровью после очередного заказа. Пассажиры расплатились ударом ножа

Водитель «Яндекс.Такси» получил ножевое ранение от пассажира во Фрунзенском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», ночью 31 декабря двое неизвестных вызвали машину по адресу: Инженерная улица, 13. Во время поездки в районе Купчинской у них и 38-летнего таксиста разгорелся конфликт, в ходе которого один из пассажиров достал нож и ткнул им в водителя.

Истекая кровью, уроженец Азербайджана доехал до дома 34/1 по Дунайскому проспекту и, чувствуя, что не может дальше сидеть за рулём, позвонил друзьям. Те привезли его домой и уже оттуда вызвали медиков, и он уехал с ними в Елизаветинскую больницу.

"31 декабря в полицию Фрунзенского района от медицинского работника поступило сообщение о конфликте между пассажиром и водителем такси у дома 19/3 по улице Купчинской, в результате чего последний получил телесные повреждения. В ходе проверки установлено, что 38-летний сотрудник таксомоторной компании получил заказ и повез двух мужчин от дома 13 по Инженерной улице до дома 42-1 по Малой Балканской площади. После чего, в результате конфликта мужчина получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – прокомментировали происшествие "ФОнтанке" в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



