В канун Нового года две пенсионерки попали в реанимацию. Одна обварилась, вторая чуть не сгорела в своей квартире

82-летняя петербурженка едва не погибла в собственной ванне, обварившись в кипятке. А 97-летняя пенсионерка помещена в ожоговую реанимацию после пожара.

По данным «Фонтанки», ночью 31 декабря в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в тяжёлом состоянии была доставлена пенсионерка 82 лет. Она пояснила, что обожглась кипятком в собственной ванне в квартире на Гражданском проспекте. У женщины диагностировали ожоги ягодиц и ног 1, 2 и 3-й степени.

Полиция установила, что скорую для бабушки вызвала родственница, однако на звонок правоохранителей она не ответила. Дверь в квартиру на Гражданке тоже никто не открыл. Пострадавшая помещена в ожоговую реанимацию.

В это же время бригада скорой помощи в Красногвардейском районе забрала после пожара из дома 18 по улице Петра Смородина 97-летнюю пенсионерку с многочисленными ожогами тела и дыхательных путей. Она также помещена в реанимацию.



