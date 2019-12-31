Плохие Санты. В Парголово мужчину запихнули в машину, заклеив ему рот пластырем

Полиция Выборгского района занимается проверкой информации о похищении и ограблении человека в Парголово. Вечером 30 декабря местные жители стали свидетелями того, как двое неизвестных схватили мужчину, заклеили ему пластырем рот и затолкали в машину, после чего уехали.

По данным «Фонтанки», полиция получила сообщение о происшествии около десяти вечера в понедельник. По словам информатора, у дома 16 по улице Фёдора Абрамова двое на «Дели Мобиле» силой похитили молодого человека и уехали в сторону улицы Николая Рубцова. На дороге остались лежать вещи жертвы.

Приехав на место, правоохранители установили, что жертва похищения – 22-летний уроженец Узбекистана, работающий на мясокомбинате. На момент происшествия он возвращался с работы домой с коллегой. Когда они уже подошли к дому, к ним подъехал белый арендованный «Солярис». Из него вышли двое мужчин славянской внешности и попросили молодого человека проехать с ними. Тот спорить не стал.

Доехав до Домостроительной, они отобрали у гражданина Узбекистана 30 тысяч рублей, вытолкнули из автомобиля и уехали. Своим ходом молодой человек добрался до дома, на этот раз без приключений.



