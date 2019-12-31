«Газпром» и «Молдовагаз» на год продлили контракт на поставку газа

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили на один год контракт на поставку российского газа в Молдавию. Об этом председатель правления молдавской компании Вадим Чебан рассказал премьер-министру республики Иону Кику, следует из сообщения пресс-службы правительства Молдавии от 31 декабря.

«Президент "Молдовагаз" сообщил премьер-министру, что компания продлила контракт с "Газпромом", поставляющим природный газ, на один год, и заверил премьер-министра, что цена на газ не будет расти», — говорится в сообщении правительства.

Помимо этого, стороны продлили соглашение о транзите газа: через измерительную станцию Гребиничи будет ежедневно поставляться 8 млн кубометров, а через пункт Алексеевка – 4 млн кубометров природного топлива.

При этом председатель правления «Молдовагаз» заявил, что альтернативный сценарий подачи газа через реверс является совершенно функциональным и может быть реализован по мере необходимости.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что все проблемы с транзитом российского газа через территорию Украины решены.



