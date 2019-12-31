Экс-глава Nissan сбежал из Японии в Ливан

Находящийся под следствием экс-глава компании Renault и Nissan Карлос Гон, ожидавший суда в Японии, оказался в столице Ливана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ливанские СМИ.

По их данным, Гон покинул Японию, так как не верил, что там ему будет обеспечено справедливое рассмотрение его дела. Обвинявшийся в финансовых злоупотреблениях бывший глава Nissan в Японии находился под подпиской о невыезде. При этом источники СМИ не исключают, что в Ливан 65-летний Гон мог отправиться законно – в рамках соглашения с судебными властями Японии. Карлос Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана. По происхождению он – ливанец-христианин.

Представители Гона заявили РИА Новости, что в ближайшие дни он соберет пресс-конференцию, чтобы объяснить мотивы своего поступка.



