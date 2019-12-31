Происшествия
Экс-глава Nissan сбежал из Японии в Ливан
Находящийся под следствием экс-глава компании Renault и Nissan Карлос Гон, ожидавший суда в Японии, оказался в столице Ливана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ливанские СМИ.
По их данным, Гон покинул Японию, так как не верил, что там ему будет обеспечено справедливое рассмотрение его дела. Обвинявшийся в финансовых злоупотреблениях бывший глава Nissan в Японии находился под подпиской о невыезде. При этом источники СМИ не исключают, что в Ливан 65-летний Гон мог отправиться законно – в рамках соглашения с судебными властями Японии. Карлос Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана. По происхождению он – ливанец-христианин.
Представители Гона заявили РИА Новости, что в ближайшие дни он соберет пресс-конференцию, чтобы объяснить мотивы своего поступка.
Справка:
Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года. В конце декабря 2018 года прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один - широко распространенную в Японии практику. На сей раз основанием для ареста стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов). В январе 2019 года Гону официально предъявили обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог и Гона поместили под домашний арест.