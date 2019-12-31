ВКС России впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

Воздушно-космические силы РФ впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», который в январе 2020 года прибудет в пункт постоянной дислокации, сообщает 31 декабря Минобороны России.

В 2020 году в ВКС планируется поставка четырех полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и шести дивизионных комплектов комплекса «Панцирь-С», добавляют в оборонном ведомстве.

В 2019 году зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Ленинградской области и в Арктическом регионе.

Для повышения профессионального уровня и слаженности боевых расчетов войск противовоздушной обороны в 2019 году на базе вузов Воздушно-космических сил проводилась переподготовка и повышение квалификации специалистов ЗРВ. Всего было подготовлено более 2000 специалистов зенитных ракетных войск.



