Мужчина погиб под колёсами «Джипа» во Всеволожском районе

Мужчина не дожил до Нового года, пытаясь перебежать дорогу во Всеволожского районе. Об этом 31 декабря сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Трагедия произошла около половины одиннадцатого вечера 30 декабря. Водитель «Гранд Чероки», двигаясь по трассе «Осиновая роща – Магистральная» (17 км), не заметил переходившего в неположенном месте мужчину 35 – 40 лет. В результате пешеход от полученных травм скончался до приезда врачей.



