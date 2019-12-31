Происшествия
Мужчина погиб под колёсами «Джипа» во Всеволожском районе
Мужчина не дожил до Нового года, пытаясь перебежать дорогу во Всеволожского районе. Об этом 31 декабря сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Трагедия произошла около половины одиннадцатого вечера 30 декабря. Водитель «Гранд Чероки», двигаясь по трассе «Осиновая роща – Магистральная» (17 км), не заметил переходившего в неположенном месте мужчину 35 – 40 лет. В результате пешеход от полученных травм скончался до приезда врачей.