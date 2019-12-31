Премьер-министр РФ: С транзитом газа все проблемы решены

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 31 декабря в Facebook прокомментировал подписание пакета документов по газу с Украиной и отметил, что договориться можно даже по самым сложным вопросам.

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти", — написал глава российского правительства.

Он напомнил, что правительство и "Газпром" долго работали над урегулированием проблемы с Киевом в двустороннем и трехстороннем форматах, то есть с участием Еврокомиссии.





"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", — заключил премьер.

Кроме того, "Газпром" и Минюст Украины заключили мировое соглашение о прекращении Украиной текущих и возможных будущих антимонопольных требований к российской компании.