Из смятой «Мазды» на Дунайском достали женщину. Из «Мерседеса» – четырёхлетнего ребёнка

Серьёзная авария произошла в Московском районе Петербурга ночью 31 декабря. На Дунайском проспекте столкнулись «Мазда» и «Мерседес». Госпитализированы четырёхлетний мальчик и мужчина.

Фотографии «жуткого» ДТП появились в соцсетях. На них видно, как «Мазда» смялась подобно консервной банке. Также на снимках отчётливо заметна корка льда, покрывшая дорогу. Не исключено, что именно гололёд стал одной из причин аварии.





Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, столкновение двух авто на Дунайском проспекте, 14/2, произошло около часа ночи. Травмы средней тяжести получили 30-летняя женщина, управлявшая «Маздой», и 4-летний мальчик из «Мерседеса».