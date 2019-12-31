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Город
31.12.2019 12:51
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Салют! «Фонтанка» показывает, где в Новый год рекомендуется запускать фейерверки

Главное управление МЧС по Петербургу опубликовало список площадок, где на Новый год можно безопасно запускать фейерверки. Ведомство определило 23 локации, в основном в удаленных от центра города парках и скверах, где по праздникам проходят гулянья.

 

В пресс-службе управления «Фонтанке» пояснили, что список является рекомендацией. В этих локациях в новогоднюю ночь будут дежурить сотрудники полиции и МЧС, чтобы запускать салюты было «и феерично, и безопасно».

В Московском районе такие локации определили в парке Авиаторов (Новоизмайловский проспект, дом 11) и Пулковском парке (Московское шоссе, дом 1). В Красногвардейстком районе сотрудники профильных ведомств будут следить за безопасностью в парке «Малиновка» (пр. Косыгина). Жителям Фрунзенского района предложили два места: в сквере между Бухарестской улицей и Загребским бульваром и в парке Интернационалистов на пересечении Бухарестской и проспекта Славы.


В Невском районе запускать праздничную иллюминацию рекомендуется в парке Строителей между домами № 14 и 20 по Искровскому проспекту и на аллее Славы пожарных (Прибрежная ул., д. 9).

В Стрельне такой локацией будет сквер между домами 67 и 69 по Санкт-Петербургскому шоссе. В Петергофе — площадка между домами № 7, к. 1, и № 9 на Чебышевской улице, а также на внутридворовой площадке дома № 3, к. 9, по Ропшинскому шоссе и на площади у фонтана (Александровская улица, д. 32 – 36).

В центре города рекомендованы только три локации — на Центральной аллее Приморского парка Победы, в парке Декабристов и у гостиницы «Парк Инн Прибалтийская» со стороны залива на Васильевском острове.

В Пушкинском районе салюты рекомендовано запускать около дома № 42 по Магазейной улице в Пушкине и у дома 11/16 в Песчаном переулке в Павловске. Для жителей Приморского района — традиционная локация в парке «Озеро Долгое».

В Зеленогорске обеспечивать безопасность будут на Банковской площади, в Сестрорецке — на площади Свободы. Жителям Красносельского района рекомендуется использовать пиротехнику в Южно-Приморском парке (на площадке у фонтанного комплекса, в 70 м от Петергофского шоссе и 160 м – от улицы Доблести) и в парке 300-летия образования Красного Села (ул. Освобождения, напротив д. 25).

Для Кронштадта определили место в границах Цитадельского шоссе, ул. Литке и здания ФОК (ул. Литке, д.10), для Выборгского района — около дома 3, к. 1, по Суздальскому шоссе.

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