В Петербурге избили и ограбили артиста балета

Артист балета Петербургского государственного театра музыкальной комедии стал жертвой нападения в Невском районе. Всё произошло ночью 30 декабря у гаражей на улице Кржижановского.

По данным «Фонтанки», около двух часов ночи мужчину забрали медики от проходной гаражного кооператива на Кржижановского, 8б. Его доставили в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломами лицевых костей и различными гематомами.

Когда на место прибыла полиция, танцовщик рассказал им, что был избит неизвестными под виадуком, в 20 минутах от дома. Избив, они якобы отняли у артиста балета старый «Айфон» за 10 тысяч и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

"Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры, направленные на установление личностей подозреваемых в совершении данного преступления и их задержание", сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



