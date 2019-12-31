Согласие по умолчанию. В Госдуме обсудят презумпцию согласия на посмертное донорство органов

Депутаты Госдумы обсудят законопроект, предусматривающий презумпцию согласия на донорство органов после смерти. Текст инициативы уже готов. Об этом 31 декабря со ссылкой на главу парламентского комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова пишут «РИА Новости».

Депутатам Госдумы предстоит обсудить законопроект, который предполагает презумпцию согласия человека в случае смерти стать донором. Инициатива предусматривает, что умерший становится донором автоматически, если он не дал письменный либо устный отказ или если его родственники в течение трех часов после того, как медики диагностируют смерть мозга, не примут аналогичное решение.

По словам главы профильного комитета нижней палаты парламента РФ, в проекте закона прописано, что врачи обязаны после смерти мозга человека уведомлять его родственников о намерении изъять органы для донорства. В случае, если человек одинок, решать этот вопрос будет консилиум.





Министерство здравоохранения последние пять лет разрабатывает законопроект о донорстве, который регулирует создание единого федерального регистра доноров. Предполагается, что координировать и обеспечивать прозрачность системы будет специальная служба, независимая от реаниматологов и трансплантологов.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что сейчас фактически в законодательстве уже есть презумпция согласия. Более того, человек может высказать нотариальный отказ от посмертного изъятия органов для трансплантации. Однако отсутствуют механизмы оперативного информирования о несогласии быть донором. Решить эту проблему поможет регистр. В 2018 году обсуждалось предложение о появлении в паспорте специальной отметки о согласии быть донором.