Полиция не дала гендиректору «Интерторга» улететь в Дубай. Ему посоветовали выплатить зарплаты сотрудникам супермаркетов «7Я» и «Spar»

Полиция нашла генерального директора ТД «Интерторг» в аэропорту Пулково в ночь на 31 декабря. 50-летний Мушвиг Абдуллаев намеревался улететь в Дубай, оставив на Новый год голодными около полутысячи сотрудников «Семьи» и «Спара».

По данным «Фонтанки», бизнесмена встретили сотрудники в форме. Формально оснований для задержания у них не было, поэтому они по-хорошему попросили проехать Абдуллаева с ними в полицию Московского района. По примерным подсчётам, около 500 сотрудников супермаркетов «Семья» и «Спар» ждут выплат. Сумма долга превышает 10 млн рублей.

В отделе 50-летнему гендиректору «Интерторга» посоветовали немедленно начать предпринимать какие-то действия по улаживанию конфликта – изыскать средства и закрыть вопрос с зарплатами. Абдуллаева вежливо предупредили: «Не увидим никаких движений – мы, полиция, и Следственный комитет сделаем так, что Новый год вы будете встречать иначе». Сотрудники правопорядка подсчитали перелёты в Дубай, гостиницу, дорогой алкоголь, который, вероятно, был бы на столе бизнесмена, и предложили ему потратить эти деньги на выплату зарплат первой партии работников. «Вам выгоднее поступить так», – дали совет оперативники.

Напомним, вчера около двухсот человек провели день в очереди за выплатами зарплаты в купчинском ТК «Дунай». Те, кто остался там до позднего вечера 30 декабря, оказались в компании сотрудников ОМОНа и полиции. Как рассказали нашему изданию бывшие сотрудники «Интерторга», в «Дунай» за зарплатой за ноябрь и половину декабря их отправили наниматели – почти вся очередь, судя по фото, весьма внушительная, устраивалась в сеть через аутсорсинговые компании, то есть напрямую с «Интерторгом» трудовые отношения не оформляла. Собеседники «Фонтанки» назвали организацию под названием «Альтернатива», офис которой находится на улице Радищева. По указанному адресу подобных компаний не существует. Впрочем, в «Дунае» никаких денег людям тоже так и не выдали. Часть сотрудников написали заявления в полицию и прокуратуру.



