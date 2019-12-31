Полицейские вытащили из реки подростка, провалившегося под лёд

Полицейские вытащили из воды подростка, провалившегося под лёд под Вологдой, сообщает МВД РФ 31 декабря.

Происшествие случилось в городе Устюжна. Там к сотрудникам Госавтоинспекции обратился мужчина, который сообщил, что на реке Ворожа дети вышли на лёд. "Подъехав к указанному месту, полицейские увидели, что дети катаются по льду на коньках. В сумерках были видны только силуэты и лучи фонариков. Неожиданно свет одного фонаря погас, ребята стали звать на помощь. Оказалось, что под одним из них проломился лед. Лейтенант полиции Егор Першин прыгнул в образовавшуюся полынью и вытащил подростка из воды. Его коллега капитан полиции Дмитрий Богодаев завернул мальчика в свой бушлат и усадил в служебный автомобиль. Сотрудники ДПС срочно доставили его в медицинское учреждение.

Благодаря самоотверженности и мужеству, проявленным полицейскими, жизнь человека была спасена», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



