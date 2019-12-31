В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, у лайнера A-320, летевшего из Новосибирска в Москву, отказал двигатель.

— Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей, — рассказали в пресс-службе компании "Уральские авиалинии". — КВС принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка прошла благополучно, пассажиры будут отправлены на резервном самолете, планируемое время вылета 13:30 по местному времени, на время ожидания они будут обеспечены всем необходимым в соответствии с ФАП.



