Берни Сандерс оправился от инфаркта

Состояние здоровья 78-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, добивающегося выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, позволяет ему продолжать предвыборную кампанию и в случае победы на выборах исполнять обязанности президента США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC и заключения трех врачей, оценивавших состояние здоровья Сандерса после перенесенной им в октябре операции по шунтированию артерии после инфаркта миокарда.

"В данный момент не вижу никаких причин, по которым он не мог бы продолжать предвыборную кампанию без всяких ограничений, – привела телекомпания мнение одного из трех врачей, кардиолога из Университета Вермонта Мартина Левинтера. – Я уверен, что в случае если он одержит победу на выборах, его запас жизненных сил позволит и психологически, и физически справляться с тяготами, связанными с пребыванием на посту президента".

Сенатор Сандерс перенес 8 октября инфаркт миокарда. На медосмотре выяснилось, что у него блокирована артерия и требуются два шунта.



