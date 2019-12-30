Минобрнауки намерено возродить отрасль научного приборостроения

Возрождение отечественного научного приборостроения является одной из задач, которая будет решаться параллельно с достижением целей нацпроекта "Наука". Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Началась масштабная программа по обновлению приборной базы ведущих научных организаций. У нас есть очень сложная задача, пока успехи в ней еще не очень видны, но мы планируем обязательно это решить: часть этих приборов должна быть произведена в России. Это параллельная задача – возродить отрасль отечественного научного приборостроения. Наработки есть, идеи есть, и перспективные разработки показывают, что мы можем обеспечить [научные организации] приборами действительно современного уровня", – сказал Котюков, сообщает ТАСС.

Минобрнауки РФ в августе озвучило результаты конкурса по обновлению приборной базы институтов: в 2019 году поддержку получат 111 научных организаций на общую сумму 4,35 млрд рублей. В конкурсе могли принять участие только ведущие научные организации, которые по результатам оценки специальной комиссии были отнесены к высшей категории.

По словам Котюкова, в следующем году программа по обновлению приборной базы будет расширена, принять участие в ней смогут и другие организации, и университеты, которые "доказали свой высокий научный уровень", пояснил министр.



