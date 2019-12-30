Болгарию тряхнуло

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на западе Болгарии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.5 in Bulgaria 40 min ago pic.twitter.com/fFsz7O75db — EMSC (@LastQuake) 30 декабря 2019 г.

Землетрясение было зафиксировано в 18.01 по времени UTC (21.01 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 37 километрах к северо-востоку от города Благоевград и в 60 километрах к югу от болгарской столицы. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.



