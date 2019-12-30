Дипломаты посетили Константина Ярошенко в тюрьме штата Коннектикут

Дипломаты посольства РФ в США посетили летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), сообщила дипмиссия в Facebook 30 декабря.

Как отмечают дипломаты, Ярошенко "старается держаться стойко", несмотря на обострившиеся хронические заболевания и отсутствие надлежащей медпомощи. "Дипломаты передали ему наилучшие пожелания от всех неравнодушных к его судьбе соотечественников. Заверили Константина, что будем и дальше делать все возможное для его скорейшего возвращения на родину", – сообщили представители посольства.

В заявлении отмечается, что посольство РФ в США по-прежнему ожидает "реакции правозащитных структур" на открытое письмо посла РФ в США Анатолия Антонова. "Продолжим оказывать помощь и поддержку всем россиянам, оказавшимся жертвами произвола судебной системы США", – подчеркнули в заявлении.

В конце ноября было опубликовано открытое письмо Антонова. Он призвал крупнейшие правозащитные организации содействовать в оказании медицинской и правовой помощи россиянину.



