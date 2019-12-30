Бразилия оштрафовала Facebook за Cambridge Analytica

Власти Бразилии оштрафовали американскую Facebook Inc. и ее бразильское подразделение на 6,6 млн реалов ($1,6 млн) по делу об утечке данных пользователей через компанию Cambridge Analytica. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции и общественной безопасности южноамериканской республики.

По мнению бразильского Минюста, речь идет "об использовании персональных данных более 440 тыс. пользователей в сомнительных целях". Кроме того, в ведомстве раскритиковали компании за недостаточные меры безопасности при обращении с пользовательской информацией и ненадлежащее информирование их о последствиях выбора стандартных настроек конфиденциальности профиля.

В случае несогласия с решением регулятора Facebook может в десятидневный срок подать апелляцию. Если компания этого не сделает, ей предстоит в тридцатидневный срок оплатить штраф.





20 сентября Компания Facebook приостанавливала работу десятков тысяч приложений примерно 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных через консалтинговую компанию Cambridge Analytica.

В конце июля Федеральная торговая комиссия Америки пошла на рекордный штраф в истории технологических компаний страны, а также пригрозила персональной ответственностью основателю социальной сети. «Федеральные регулирующие органы оштрафовали Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности, а также ввели новые меры контроля в отношении бизнеса», – сообщало 24 июля агентство Associated Press.