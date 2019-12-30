Происшествия
Бразилия оштрафовала Facebook за Cambridge Analytica
Власти Бразилии оштрафовали американскую Facebook Inc. и ее бразильское подразделение на 6,6 млн реалов ($1,6 млн) по делу об утечке данных пользователей через компанию Cambridge Analytica. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство юстиции и общественной безопасности южноамериканской республики.
По мнению бразильского Минюста, речь идет "об использовании персональных данных более 440 тыс. пользователей в сомнительных целях". Кроме того, в ведомстве раскритиковали компании за недостаточные меры безопасности при обращении с пользовательской информацией и ненадлежащее информирование их о последствиях выбора стандартных настроек конфиденциальности профиля.
В случае несогласия с решением регулятора Facebook может в десятидневный срок подать апелляцию. Если компания этого не сделает, ей предстоит в тридцатидневный срок оплатить штраф.
20 сентября Компания Facebook приостанавливала работу десятков тысяч приложений примерно 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных через консалтинговую компанию Cambridge Analytica.
В конце июля Федеральная торговая комиссия Америки пошла на рекордный штраф в истории технологических компаний страны, а также пригрозила персональной ответственностью основателю социальной сети. «Федеральные регулирующие органы оштрафовали Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности, а также ввели новые меры контроля в отношении бизнеса», – сообщало 24 июля агентство Associated Press.
Справка:
Расследование началось в марте 2018 года: компания стала проверять приложения, имеющие доступ к персональным данным пользователей соцсети. Тогда стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы. Вмешательство могло коснуться 87 миллионов пользователей соцсети. Cambridge Analytica отрицала свою вину, утверждая, что это был обычный и законный сбор данных. После этого компания потеряла всех клиентов и объявила о банкротстве. Признал ошибку и основатель соцсети Марк Цукерберг, отметив, что в Facebook сделали недостаточно для предотвращения использования функционала сети во вред.