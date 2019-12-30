МИД РФ назвал фейковой новость о корпоративе за 2,5 млн

МИД России вечером 30 декабря в Facebook опроверг информацию "МБХ медиа" о проведении ведомством вечеринки за 2,5 миллиона рублей.

«МИД России никаких вечеринок за 2,5 миллиона рублей не устраивает. Устраивает мероприятие ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" (ГлавУпДК)», — отмечает МИД.

В министерстве назвали подобные сообщения «очередной манипуляцией», подчеркивая, что за комментарием стоит обращаться к ГлавУпДК.

«МИД России – это федеральный орган исполнительной власти, а ГлавУпДК — это федеральное государственное унитарное предприятие. Просьба обращаться за информацией в пресс-службу ГлавУпДК», — говорится в сообщении.



