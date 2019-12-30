Не Spar’ом единым. В Петербурге за год появились 25 тысяч компаний

Количество новых компаний сокращается в Петербурге.

Тимофей Изотов/Коммерсантъ

Крупные игроки петербургского бизнеса продолжают покидать рынок, а смена им пока не подросла. «Фонтанка» изучила, как за 2019 год изменилась карта петербургского бизнеса: сколько новых игроков появилось, сколько старых исчезло, а кто утащит проблемы с собой в новое десятилетие.

За 2019 год в Петербурге, по данным СПАРК, появилось почти на 10 тысяч меньше компаний, чем в прошлом году. 25 тысяч – это вроде и немало, но на 40% меньше, чем в прошлом году, когда петербургская налоговая зарегистрировала почти 35 тысяч фирм. Появляющийся бизнес крупным не назовешь – среди «новичков» всего 346 компаний имеют уставный капитал свыше 1 млн рублей.

Крупнейшей зарегистрированной в уходящем году петербургской фирмой стал «Газпромэнергохолдинг Индустриальные активы» – у нее уставный капитал составил 52,7 млрд рублей. На порядок меньше, но все равно внушительно показал себя корейский автопроизводитель Hyundai, анонсировавший масштабное расширение бизнеса в Каменке. Компания построит завод по производству бензиновых двигателей. Для этого специально было создано новое ООО – «Хендэ виа рус» с уставным капиталом 3,2 млрд рублей. Это значительный шаг вперед относительно просто сборки из готовых деталей.

Незабытое старое





В этом году стали известны первые финансовые результаты ворвавшихся на рынок в 2018 году новичков. В действительности крупный бизнес появляется на рынке крайне редко, его трудно выявить, опираясь на общедоступные в СПАРК цифры отчетности. Тем более что часть свежезарегистрированных компаний по сути являются преемниками давно существующих. Так, например, ООО "СТД СТРОЙУДАЧА" с выручкой 2,2 млрд рублей в 2018 году заменило ликвидированный Торговый дом "СТРОЙУДАЧА".

Предприниматели, в основном в области продуктового опта, все еще пользуются хитрой схемой – открывают фирму на год-два, получают прибыль и закрывают юрлицо. С фирмами-однодневками в этом году пыталась бороться https://www.fontanka.ru/2019/07/19/086/ налоговая, отказывая бизнесменам в регистрации новых юрлиц. Под молох борьбы с жуликами попадали и простые предприниматели. Во многом именно политика петербургского управления ФНС повлияла на итоговую статистику, сократив число новых юрлиц на 40%.

В этом году рынок активно чистился от несостоятельных фирм. Это прямо бросалось в глаза: в 2019 году были ликвидированы 5 790 компаний, зарегистрированных всего год назад. Для сравнения: в 2018 году рынок покинули лишь 2 440 фирм, зарегистрированных годом ранее. Сколько из этих компаний были закрыты по настоянию госорганов – такой статистики нет.

Мы их потеряли

За год в Петербурге фактически ликвидировались 59 594 юрлица, что примерно на 6 тысяч компаний меньше, чем в 2018-м. Из крупных потерь – в сентябре 2019 года закрылось ООО "К-РАУТА РУС", оставшееся от известного финского строительного ретейлера «К-раута». Выручка компании в 2018 году составила 3,49 млрд рублей. Сама сделка по покупке гипермаркетов «К-раута» французской сетью DIY «Леруа Мерлен» прошла еще в феврале 2018 года, но на окончательную ликвидацию компании потребовалось полтора года.

В течение года рынок покидали и крупные петербургские продуктовые ретейлеры. В начале 2019 года холдинг «Производственная биржа» не выдержал конкуренции с федеральными сетями, горожане остались без «Полушек» и «Лаймов». В декабре потребителей снова ждало разочарование – ТД «Интерторг» закрыл магазины «Семья» и Spar. Тем не менее, как заявили «Фонтанке» в справочной службе Spar, сеть планирует продолжить работу, а часть поставщиков и арендодателей получали предложения перезаключить договоры с новым юрлицом ООО «Спар СПб». Компания создана в ноябре 2019 года, в конце декабря она перешла под контроль владельца «Интерторга» Мушвига Абдуллаева. Не исключено, что сеть магазинов действительно ждет перезапуск. Но пока полиция не дала гендиректору "Интерторга" справить Новый год в Дубае - вылет отменен до расплаты с работниками.

Всего же в состоянии ликвидации к концу уходящего года, по данным СПАРК, зависли 22 022 петербургские компании. Среди них крупный дистрибутор «Внешнеторговая фирма ФУДЛАЙН с выручкой 7,3 млрд рублей. Владелец, петербургский миллиардер Максим Иванов рассказывал, что бизнес подкосило продуктовое эмбарго и переход производителей на прямую работу с торговыми сетями. Продолжает ликвидацию крупнейший петербургский продавец электроники ООО «КЕЙ», оборот которого в 2018 году составил 4,8 млрд рублей. Ретейлер закрыл все свои торговые точки в марте 2019 года, продав бизнес дальневосточной сети DNS.





Процедура банкротства испортила Новый год 1 298 петербургским компаниям, в том числе бывалым строителям – ЗАО «Пилон», АО «Евромонолит», структурам «Метростроя» – СМУ №13, СМУ-9, Управлениям 10 и 15.

Их мы получили

2019 год определил путь петербургского рынка АЗС, покончив с независимыми операторами. Сначала владельцы финской сети заправок Neste продали бизнес «Татнефти». Вслед за ними под контроль другого федерального топливного гиганта «Роснефть» перешли активы «Петербургской топливной компании». Эксперты оценили эту сделку в 35 – 40 млрд рублей.

Созданное в 2018 году АО «Газстройпром» с уставным капиталом в 84 млрд рублей по сути развернуло свою деятельность в 2019 году, укрепив позиции мегаподрядчика «Газпрома» и начав концентрировать в своих руках все активы и контракты. Общая сумма контрактов газового гиганта и его подрядчиков к настоящему времени уже превышает триллион рублей.

В первую рабочую неделю января 2019 года в Петербурге зарегистрировались 403 компании. Сколько будет на этот раз – узнаем через три недели, когда петербуржцы доедят все салаты, допьют шампанское и отправятся в налоговую регистрировать новые фирмы.

Евгения Горбунова для «Фонтанки.ру»