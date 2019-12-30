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30.12.2019 21:15
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Оставшиеся без зарплаты за сутки до Нового года сотрудники «Интерторга» весь день провели в очереди за деньгами. Не дождались, администрация вызвала ОМОН

Толпа уже бывших сотрудников «Интерторга», который в декабре закрыл почти все магазины «Спар» и «Семья» в Петербурге, весь день провела в очереди за обещанными зарплатами в торговом комплексе «Дунай» в Купчино. Те, кто остался там до позднего вечера 30 декабря, оказались в компании сотрудников ОМОН и полиции.

Фотографии, на которых возле торгового центра «Дунай» на Будапештской улице, дом 94 запечатлено скопление сотрудников правоохранительных органов, в соцсетях опубликовали очевидцы. По информации «Фонтанки», ОМОН туда вызвала администрация ТЦ, нажав «тревожную» кнопку. Однако о каких-либо драках или конфликтах, при которых необходимо вмешательство правоохранительных органов, не сообщается.

Как рассказали нашему изданию бывшие сотрудники «Интерторга», в «Дунай» за зарплатой за ноябрь и половину декабря их отправили наниматели – почти вся очередь, судя по фото весьма внушительная, устраивалась в сеть через аутсорсинговые компании, то есть напрямую с «Интерторгом» трудовые отношения не оформляла. Собеседники «Фонтанки» назвали организацию под названием «Альтернатива», чей офис находится на улице Радищева. По указанному адресу подобных компаний не существует.

Почему их отправили в офис именно на Будапештскую, продавцы «Интерторга», которые работали в магазине Московском проспекте, объяснить, да и понять сами, не смогли. Однако они утверждают, что в толпе, которая образовалась там еще с полудня, были сотрудники со всего города. Никакого офиса в «Дунае» они не увидели – лишь магазин, в который свезли все остатки с сети. «Там полный бардак. И они никого не нанимают, чтобы привести магазин в приличный вид и хоть что-то в нем продать. К нам периодически выходили какие-то менеджеры и говорили, что вот, еще через полчаса, к вам кто-то придет и начнет выдавать деньги. Я весь день там провела, так никто и не пришел, поехала домой, к ребенку. Мне должны почти всю зарплату за ноябрь, а в прошлом месяце выдали только шесть тысяч рублей, и все, что я заработала до 20 числа декабря. С кого мне в итоге требовать эти деньги я не понимаю», – добавила собеседница «Фонтанки». Продавщица «Спара» также уточнила, что в очереди за деньгами были не только ее сверстницы, но и студенты, а также пожилые люди.


По данным «Фонтанки», некоторые сотрудники из очереди уехали в прокуратуру, писать заявления, которые также готовы принимать в Следственном комитете. «Нарушений порядка нет. Обманутые – нормальные люди» – добавили собеседники «Фонтанки» в правоохранительных органах.  Собеседник "Фонтанки" отметил, что граждане увидели – полиция реагирует, принимает заявления, и это сняло напряжение. "Оставили свои координаты, пошли по домам. Часть уже написали заявления. В офисе работает УБЭП и ОБЭП Московского района. Нарабатывают материал", – рассказали "Фонтанке".

Сотрудники сети и ранее рассказывали «Фонтанке» о попытках получить обещанные зарплаты. Тогда заявления многих сотрудников были потеряны. 

Справка:

ТД «Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. В 2019 году ретейлер столкнулся с финансовыми сложностями и оказался на грани банкротства: долги перед поставщиками и банком, по оценкам участников рынка, достигли 15 млрд рублей. Когда контрагенты начали останавливать поставки, компания начала закрывать магазины. Одновременно было создано новое юрлицо «Спар СПб», на которое ретейлер пытается переоформить договоры аренды и поставок.

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