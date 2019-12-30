Арестован второй фигурант дела о подготовке терактов в Петербурге. У него в квартире нашли охотничьи патроны

В Петербурге заключен под стражу Никита Семенов, обвиняемый в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По версии ФСБ, он готовил теракты с ранее арестованным другом Георгием Чернышевым.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 30 декабря Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайства следствия регионального УФСБ об избрании Семенову меры пресечения в виде заключения.

Петербуржца, по данным «Фонтанки», задержали 27 декабря в подъезде на проспекте Гагарина. Его переписку с участниками «Исламского государства» России передали американские спецслужбы.

В квартире Семенова нашли охотничьи патроны, следует из опубликованной ФСБ видеозаписи.





По версии следствия, Семенов и Чернышев с августа 2019 года в мессенджерах «Телеграм» и «Сигнал» присягали лидеру ИГ Аль-Багдади, фотографировали ТРК «Галерея» и Казанский собор и готовились к подрывам.

Уголовное дело возбуждено по статье 205.5 УК «Участие в деятельности террористической организации».