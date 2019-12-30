В Турции заявили о сближении с Россией из-за угроз Запада
Угрозы санкций со стороны западных стран ускорили сближение Турции и России. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передает Sabah.
«Угрозы санкций стали одним из тех факторов, что ускорили сближение Турции и России. Что касается критики Запада по поводу сближения Анкары и Москвы, то это был естественный результат политики изоляции в отношении Турции, которую можно увидеть в Сирии, Ираке, Восточном Средиземноморье и других регионах», — заявил Калын.
По его словам, в следующем году единство НАТО так и останется под вопросом, что, по мнению Калына, связано с резким ростом неопределенности в мировой политике.
Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A haber заявил, что в случае введения санкций США, Анкара может закрыть американскую авиабазу Инджирлик, которая располагается на территории страны.
На фоне поставок ЗРК С-400 в Турцию США объявили об официальном отказе Вашингтона поставлять Анкаре новейшие истребители F-35. В середине августа газета Yeni afak рассказала об интересе Турции к приобретению российских многоцелевых истребителей Су-35 после отказа США поставить Анкаре F-35.
Справка:
Россия и Турция заключили контракт о поставках российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. Первые самолеты с компонентами «Триумфов» начали прибывать в Турцию 12 июля этого года. 1 ноября гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия выполнила обязательства по поставке в Турцию комплексов С-400.