В Турции заявили о сближении с Россией из-за угроз Запада

Угрозы санкций со стороны западных стран ускорили сближение Турции и России. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передает Sabah.

«Угрозы санкций стали одним из тех факторов, что ускорили сближение Турции и России. Что касается критики Запада по поводу сближения Анкары и Москвы, то это был естественный результат политики изоляции в отношении Турции, которую можно увидеть в Сирии, Ираке, Восточном Средиземноморье и других регионах», — заявил Калын.

По его словам, в следующем году единство НАТО так и останется под вопросом, что, по мнению Калына, связано с резким ростом неопределенности в мировой политике.





Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A haber заявил, что в случае введения санкций США, Анкара может закрыть американскую авиабазу Инджирлик, которая располагается на территории страны.

На фоне поставок ЗРК С-400 в Турцию США объявили об официальном отказе Вашингтона поставлять Анкаре новейшие истребители F-35. В середине августа газета Yeni afak рассказала об интересе Турции к приобретению российских многоцелевых истребителей Су-35 после отказа США поставить Анкаре F-35.