Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать пятилетний контракт с "Газпромом" на транзит

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» договор о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию сроком на 5 лет (2020 – 2024). Распоряжение опубликовано на сайте украинского правительства вечером 30 декабря.

«Дать согласие на совершение акционерным обществом "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" одобренных обществом таких сделок: договора с публичным акционерным обществом «Газпром» о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020 – 2024 годах (проект договора прилагается к оригиналу)», — говорится в распоряжении.

«Нафтогазу» также дали согласие на заключение соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с «Газпромом». Ранее правительство Украины одобрило проект данного мирового соглашения.



