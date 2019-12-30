Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать пятилетний контракт с "Газпромом" на транзит
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» договор о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию сроком на 5 лет (2020 – 2024). Распоряжение опубликовано на сайте украинского правительства вечером 30 декабря.
«Дать согласие на совершение акционерным обществом "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" одобренных обществом таких сделок: договора с публичным акционерным обществом «Газпром» о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020 – 2024 годах (проект договора прилагается к оригиналу)», — говорится в распоряжении.
«Нафтогазу» также дали согласие на заключение соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с «Газпромом». Ранее правительство Украины одобрило проект данного мирового соглашения.
Справка:
30 декабря заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина заявил, что Украина подписала мировое соглашение с «Газпромом» об урегулировании взаимных судебных претензий в газовой сфере. Кроме того, глава компании «Оператор ГТС Украины» (должна стать новым оператором газотранспортной Украины с 1 января 2020 года) Сергей Макогон заявил, что в 5:28 утра (7:28 мск) «Оператор ГТС Украины закончил круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с Газпромом». Позже компания уточнила в своем Facebook, что речь о подписании окончательных документов с «Газпромом» пока не идет.