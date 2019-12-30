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Происшествия
30.12.2019 23:07
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Санта-Клаус снова пришел к ФСБ. Что известно о подготовке терактов в Петербурге

За верность террористам арестована молодежь. Судебные слушания сопровождал эффект дежавю. Два года назад жителей Санкт-Петербурга тоже стращали инфантильными адептами радикального ислама.

Санта-Клаус снова пришел к ФСБ. Что известно о подготовке терактов в Петербурге

Пятимесячная подготовка новогодних терактов, похоже, прошла незамеченной для ФСБ. Но слава богу, есть американские партнеры. США передали данные о парочке парней, которые присягнули на верность Аль-Багдади и сфотографировали ТРК «Галерея» и Казанский собор. В понедельник, 30 декабря, их доставили в Дзержинский райсуд – место, где ФСБ чувствует себя королевой, потому что носит секретарям еду.

Первым в суд завели 23-летнего Георгия Чернышева. Его задержали 27 декабря в Парголово на Заводской улице. В спартанской комнате – обшарпанные обои, старая мебель, тусклое освещение – нашли книги «Учение египетского масонства» и изданный в 2019 году сборник стихов солиста Rammstein Тиля Линдеманна «Messer», пару ножей, свечку из IKEA. По версии ФСБ, Чернышев давал клятву верности ныне покойному лидеру запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Смотреть в новом окне ФСБ РФ

На лице сидящего в коридоре суда Чернышева виднелись следы то ли побоев, то ли несмываемой грязи. Взгляд, упертый в никуда, крепко сжатые губы, растрепанные волосы, сплошь черная одежда.


Коридор ломился от журналистов. К ним вышла помощник председателя Дзержинского суда Елена Красоткина. Она сама без пяти минут судья, летом подавала документы в квалификационную колллегию.

– Заседание будет закрытым, – сказала Красоткина.

- Почему? А как же УПК? – спросили ее, имея в виду гласность и Уголовно-процессуальный кодекс.

– Ой, давайте без УПК.

К назначенному судьей Ларисой Бражниковой времени у двери её зала заняли позиции два следователя УФСБ. Вышла то ли секретарь, то ли помощник судьи:

– Мы не начнем, пока не поедим. Мы голодные и злые.

- Что делать? – спросили следователи.


– Не знаю, хоть в KFC идите.

Следователи минут через пятнадцать вернулись с пакетом.

По мнению ФСБ, Чернышев присягнул «Исламскому государству» в августе 2019 года.  За пять месяцев он с 22-летним другом Никитой Семеновым, по официальной версии, прошел трудный и тернистый путь посвящения в террористы: записал видео с упоминанием Аль-Багдади, освоил мессенджеры «Телеграм» и «Сигнал», сфотографировал «Галерею» и Казанский собор, отправив снимки исламским кураторам, и стал ждать дальнейших указаний.

Опять же по официальной версии, к новогодним выходным Чернышев и Семенов должны были уже устроить теракты в местах массового скопления граждан. При обыске у них не нашли ни взрывчатку, ни компоненты, ни профильные пособия. Чернышева ожидаемо арестовали.

Семенова суд слушал уже за закрытыми дверями. К шести вечера всех слушателей из Дзержинского выгнали.

По данным «Фонтанки», 22-летнего Семенова задержали три дня назад в подъезде жилого дома на проспекте Гагарина. В квартире нашли охотничьи патроны, которые производит известная среди любителей практической стрельбы компания. В легальности боеприпасов следствие не сомневается, незаконный оборот Семенову не вменяется.

В квартире Никиты нашли также бейдж, предположительно выданный участникам Петербургского международного юридического форума.

Семенов в социальных сетях представлен широким кругом родни, но личную страницу маскирует. «Фонтанка» нашла закрытый семь лет назад аккаунт, принадлежащий петербуржцу с идентичными Семенову личными данными. В фотоархиве имеются снимки подростка в подъезде, по расцветке идентичном тому, где три дня задерживали обвиняемого. Тот подросток позировал с игрушечным оружием, в бутафорской одежде Рембо или Коммандос, и изображал из себя героя то ли боевиков, то ли компьютерных игр.

Накануне РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК «Приготовление к теракту». Спецслужба поспешила. К утру 30 декабря злодейства Чернышева и Семенова уместились в относительно скромное «Участие в деятельности террористической организации».

Это жиже, чем два года назад, когда американцы поделились с ФСБ данными о кучке молодежи, которая в чате рассуждает о терактах, и тоже звучал Казанский собор. Шумиха была чрезвычайной, а на выходе получился пшик – 18-летний петербуржец Евгений Ефимов увлекся идеями ислама, поделился с друзьями идеями расстрелять военных или подорвать православных в Казанском и благодаря своему адвокату, склонившему его к сотрудничеству с ФСБ, получил реальный срок. Его друг Антон Кобец, принимавший участие в обсуждении фантазий, отправился на принудительное лечение. Той же участи удостоился еще один «клиент» ФСБ – курсант Космической академии Вадим Осипов, который будто бы планировал взорвать тележку с мороженым на Дворцовой площади. Нельзя исключать, что и нынешние планировщики до приговора не доберутся.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру» 

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