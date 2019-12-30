По делу о подготовке новогодних терактов арестован 23-летний житель Петербурга

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 23-летнего Георгия Чернышева, задержанного якобы за подготовку терактов на новогодних праздниках. Перед избранием меры пресечения следователи УФСБ покормили работников суда.

Как передает корреспондент «Фонтанки», заседание по аресту Чернышева задержалось по инициативе сотрудников Дзержинского районного суда. Уже когда молодого человека доставили, из зала судьи Ларисы Бражниковой вышла представительница Дзержинского и сообщила следователям, что они «голодные и злые»: «И заседание не начнется, пока не поедим». – «Хоть в KFC идите», – напутствовала сотрудница следователей, и они пошли на улицу искать еду. Вернулись с черным полиэтиленовым пакетиком.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что Чернышеву предъявлено обвинение по статье 205.5 УК «Участие в деятельности террористической организации».

«Он заключен под стражу, срок меры пресечения – 29 февраля 2020 года», – добавили в пресс-службе.





Чернышев некоторое время жил в Выборгском районе Ленобласти, его родственница работала в приходе Спасо-Парголовской церкви. Настоятель церкви Роман Ковальский такую работницу припомнить не смог, сообщает 47News.

По данным «Фонтанки», Чернышев и 22-летний Никита Семенов попали в поле зрения ФСБ после того, как якобы присягнули на верность бывшему главе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Аль-Багдади. С августа по декабрь 2019 года, по версии следствия, петербуржцы исполнили часть подготовки теракта – они сфотографировали ТРК «Галерея» и Казанский собор и отправили снимки своим предполагаемым кураторам. ФСБ считает, что обвиняемые успели бы совершить теракты на новогодних праздниках. О существовании Чернышева и Семенова российская контрразведка узнала от коллег из США, которые участвовали в ликвидации Аль-Багдади.

Слушание по избранию меры пресечения Семенову пройдет вечером 30 декабря.