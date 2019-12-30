Илья Трабер и Рамис Дебердеев выкупили 37,5% акций ЛОЭСК. Ранее на компанию претендовали «Россети»

Предприниматели Илья Трабер и Рамис Дебердеев заключили сделку по выкупу 37,5% акций компании ЛОЭСК у ООО «Росток». У «Ростока» осталось 37,51%.

О сделке 30 декабря сообщает пресс-служа ЛОЭСК. Третьим совладельцем компании остается правительство Ленобласти, у него 24,99%.

Напомним, АО «ЛОЭСК» является крупнейшей электросетевой компанией в Ленинградской области с совокупной выручкой по итогам 2018 года около 10 млрд рублей. Доля рынка услуг по передаче электроэнергии по итогам 2019 года составит не менее 35%. ЛОЭСК обслуживает 11 481 км воздушных и кабельных линий, 24 опорные подстанции классом напряжения 35 – 110 кВ и 3773 трансформаторные подстанции с общей мощностью 3,62 МВА.

При этом в августе АО «ЛОЭСК» консолидировало территориальную сетевую организацию ООО «РЭС», которая находится в Санкт-Петербурге. В связи с этим в следующем году компанию переименуют в АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В зоне ответственности ЛОЭСК – семь филиалов, из них шесть – на территории Ленинградской области и один – в Санкт-Петербурге.





Илья Трабер и Рамис Дебердеев являются партнерами по ООО «Приморский УПК», которое строит портовый комплекс на северном берегу Финского залива в Выборгском районе. Как ранее сообщали 47news, в начале декабря на предприятии произошло перераспределение долей. В частности, доля Трабера выросла на 3,8%, до 28,5%, а Дебердеева — снизилась на 2,54%, до 22,16%. Подробнее о партнерах Трабера читайте в материале «Фонтанки».

Напомним, «Россети Ленэнерго» и ЛОЭСК давно вели переговоры об объединении бизнеса. В частности, летом гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин рассказывал, что в случае их успешного завершения возможны несколько вариантов. «ЛОЭСК может стать дочерней компанией «Ленэнерго» или дочерней компанией «Россетей» – с передачей этих активов нам, «Ленэнерго», в управление, – сообщил топ-менеджер компании. – Либо «Россети» могут объединить ЛОЭСК с «Ленэнерго» в одну компанию… Наша позиция однозначна: «Ленэнерго» и ЛОЭСК необходимо объединяться, наличие двух компаний в одном регионе ведет к удвоению затрат».