Mazda считает, что дизели вредят окружающей среде меньше, чем электромобили

Главный по НИОКР европейского отделения Mazda Кристиан Шульце заявил, что электромобили с большим объемом батарей наносят окружающей среде вреда больше, чем современные эффективные дизели. Этот вывод он подкрепил данными, относящимися к 2016 году.

По мнению издания Engadget, этим заявлением господин Шульце хочет оправдаться за тот факт, что первый электромобиль компании Mazda – MX-30 – будет иметь столь поразительно малый объем аккумуляторов – всего 35,5 кВт/ч и, следовательно, небольшой запас хода.

Глава исследовательского и конструкторского отдела Mazda Europe утверждает, что если учитывать все факторы загрязнений, такие, как выбросы при производстве самого автомобиля, выработке электроэнергии, производстве батарей и их обязательной утилизации, то «отпечаток» на окружающей среде от электромобиля, такого, как Mazda MX-30, может быть даже большим, чем, например, у Mazda3 c дизельным двигателем.

В подкрепление своих слов Шульце приводит график, на котором сравниваются эти «отпечатки» на окружающей среде, которые оставляют электромобили с разным объемом батарей и дизельная Mazda3. При этом в качестве обязательного условия принимается, что после 100 000 километров батареи электрокара потребуют замены, что приводит к резкому скачку вредных выбросов, ведь, по мнению Шульце, производство батарей – по умолчанию грязное производство.





Mazda не единственный автопроизводитель, который продает в Европе электрокары с маленькими батареями и пробегом в 200 километров и менее. Такая же батарея будет стоять на Honda E, примерно того же объема аккумулятор будет у Mini Cooper SE. Но, например, BMW i3 имеет запас электричества уже в 42 кВт/ч, а Hyundai Kona EV продается в двух версиях: с 60- и 40-ваттной батареей. Однако остальные автопроизводители не собираются оправдывать малый объем батарей экологическими соображениями. Просто такие электромобили дешевле, а следовательно, доступнее для покупателя – другого объяснения тут нет.

Что касается аргументов главы R&D Mazda Europe, то, возражая ему, издание Engadget приводит результаты исследования, проведенного International Council on Clean Transportation (ICCT). Согласно этим результатам, несмотря на то, что производство электромобиля более «грязное», чем аналогичного бензинового, в течение первых двух лет эксплуатации количество вреда окружающей среде от обоих сравнивается.

При этом многое зависит от того, каким образом в той или иной стране вырабатывается электричество. Так, например, в Германии до сих пор довольно высок процент тепловых электростанций. «Вредными» считаются и атомные электростанции, которых в этой стране полно и которые дают пресловутые «ядерные отходы», которые вызывают столько протестов. Но даже в этом случае электромобили оказываются либо «на уровне», либо более «чистыми», чем самые эффективные машины с двигателями внутреннего сгорания.

По мнению Elekrtek, заявления, подобные тому, что сделал Шульце, вполне объяснимы, ведь Mazda, как и Honda, явно не поспевают за конкурентами в выпуске электромобилей. Лидеры европейского рынка электромобилей Renault и Nissan последовательно увеличивают и объем батарей, и пробег, при этом объем выработки «чистого электричества» с помощью ветра и солнца тоже увеличивается. Следовательно, утверждение, что электромобили больше вредят окружающей среде, чем их дизельные собратья, по меньшей мере спорно.