Росстат подтвердил оценку роста ВВП в III квартале

ВВП России в III квартале вырос на 1,7% в годовом выражении после роста на 0,9% во II квартале, сообщила Государственная служба статистики (Росстат) 30 декабря.

«Объем ВВП в 3-м квартале 2019 года составил 28000,5 млрд рублей. Физический объем ВВП вырос на 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

Оценка службой роста экономики России в III квартале совпала с первой оценкой, опубликованной 12 декабря, и с предварительными данными ведомства от ноября.





В Росстате отметили, что конечное потребление в III квартале увеличилось в основном за счет роста приобретения населением услуг, преимущественно транспортных и финансовых. Среди финансовых услуг наиболее заметный рост наблюдался по прямым услугам кредитных организаций в основном за счет комиссионных доходов от расчетного и кассового обслуживания и от осуществления переводов денежных средств.

Согласно ранее представленному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России по итогам года вырастет на 1,3%