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30.12.2019 18:59
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Илон Маск поспорил с урбанистами о дорогах и пробках

Илон Маск в своем твиттере заявил, что не верит в одну из известных экономических теорий – теорию «индуцированного спроса». Спор возник вокруг планов Маска по строительству системы тоннелей под Лос-Анджелесом и другими американскими городами, чтобы разгрузить наземный транспортный поток.

«Индуцированный спрос» в данном случае заключается в том, что чем больше строится дорог, тем сильнее увеличивается транспортный поток на них, пишет Forbes. Это явление было описано еще в 1866 году инженером Уильямом Дж. Хейвудом, занимавшимся реконструкцией лондонской транспортной системы.

Хейвуд заметил, что прокладка новых дорог или расширение старых вовсе не снижает транспортный поток, а наоборот, привлекает дополнительный транспорт. Другими словами, если построить новую и более удобную дорогу взамен старой и узкой, то ею будут пользоваться и те, кто ездил по старой, и те, кто ездил до этого окольными путями, и, таким образом, пробок опять будет не избежать.

Постоянные пробки на петербургской КАД и даже ЗСД служат прекрасным подтверждением этой теории. Forbes приводит еще более яркий пример 26-полосного шоссе в Хьюстоне, построенного в 2008 году и обошедшегося в 2,8 миллиарда долларов. В результате ситуация ничуть не улучшилась, а транспортный поток возрос на 30 процентов утром и на 55 – в вечерний час пик. И пробки на 26 полосах оказались столь же неизбежными, как были раньше.


Однако Маск не согласен и считает, что «индуцированный спрос – это она из самых иррациональных теорий», которые он слышал. Транспортная система, по мнению Маска, должна превосходить потребности города – тогда и пробок не будет. Решение, которое он предлагает, – убрать часть потока под землю.

Строительство системы тоннелей с помощью специально созданной Boring Company – еще один проект Маска, который вызывает неоднозначную оценку. Экспериментальный тоннель был построен около штаб-квартиры Space X, и вместо обещанных специальных платформ, способных перевозить автомобили, по нему пока что ездит специально переоборудованная Tesla Model X. Получается нечто похожее на «метро для автомобилей», только непонятно, чем не угодило Маску обыкновенное метро.

А пока Илон Маск обещает, что уже в 2020 году начнет действовать первый коммерческий тоннель, но только не в Лос-Анджелесе, а в Лас-Вегасе. Скептики сомневаются, что он как-то повлияет на дорожную обстановку в городе или даже привлечет этот самый «индуцированный спрос».

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