Развязка на Московском шоссе с Дунайским обойдется в 8,1 млрд. Её должны достроить до окончания губернаторского срока Беглова

Комитет по госзаказу Петербурга разместил тендер, в ходе которого должен определиться строитель развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом. Начальная цена контракта – 8,1 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Как следует из техзадания, подрядчик должен будет до середины декабря 2020 года подготовить рабочую документацию, а к концу 2023-го – уже построить развязку. Общая площадь проезжей части по основному ходу должна составить 23 тыс. кв. м. Будет и пешеходный мост длиной 93 м. Кроме того, для пешеходов будет 3 тоннеля: длиной по 16,7 м, 58,1 м и 47,3 м. Подрядчика планируется определить 12 февраля 2020 года.

Напомним, ранее Смольный объявил конкурс на строительство эстакадных съездов к «Лахта Центру». За подъезды к башне «Газпрома» с Приморского шоссе налогоплательщики заплатят 3,8 млрд рублей.



