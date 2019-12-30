Турция рассмотрит ввод войск в Ливию сразу после Нового года

Турецкий парламент соберется 2 января для того, чтобы решить вопрос с отправкой военнослужащих в самую восточную страну Магриба. Ранее такой шаг анонсировал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Парламент Турции рассмотрит на своем заседании 2 января законопроект по Ливии за подписью президента Турции», – сообщает 30 декабря агентство Anadolu.

Ранее стало известно, что парламент республики может обсудить мандат от правительства заранее.

Турецкий президент неоднократно говорил о готовности не допустить «ущемления прав братьев». 28 ноября Ливия и Турция подписали специальный меморандум о сотрудничестве, который дает Анкаре право отправить свой контингент на север Африки. 26 декабря Эрдоган запросил у парламента разрешение на дальнейшие действия для помощи Триполи.



