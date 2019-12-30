«Сначала тошнит, потом норм». Снюсовая истерика и что теперь с ней делать

Купить снюсы легально уже нельзя. Бестабачные никотиновые конфеты, приравняв к еде, официально изъяли из торговых точек.

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Пока Совет Федерации только планирует запретить снюсы, Роспотребнадзор уже взялся за изъятие этой никотиновой продукции. В интернете и по федеральным каналам бурлит истерия, врачи говорят о единичных случаях отравления среди подростков, а продавцы пластинок, которые легально продаются в некоторых странах, намекают на запугивание населения.

За сутки до наступления Нового года Роспотребнадзор отчитался о первых итогах борьбы со снюсом. Ведомство рапортовало о марш-броске (19 тысяч проверок!) и изъяло 872 тысячи единиц никотинсодержащей продукции, из них 805 тысяч — импортного производства. В Петербурге, Свердловской области и Ставропольском крае закрыли три предприятия-производителя.

Справка: Снюс – бестабачный никотиновый продукт. Выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак. Бестабачный снюс появился в России после введения запрета на аналогичный продукт с содержанием табака. В Евросоюзе снюс с табаком запрещён везде, кроме Швеции. В этой стране с помощью табачной смеси борются с курением (она входит в топ 10 самых здоровых стран и лидирует среди стран по числу жителей, отказавшихся от этой вредной привычки).

Начать зачистку позволило распоряжение, в котором снюс фактически приравняли к еде. «По идентификационным признакам, способу применения (жевание, рассасывание), форме выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка) указанная продукция относится к пищевой», — говорится в документе ведомства. Значит, теперь продажа никотиновых пластинок должна сопровождаться декларацией качества.





Представитель компании Borei, занимающейся поставками никотина и целлюлозы для производства бестабачных, в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что никто из их клиентов не смог получить эту декларацию. «Продавать вбелую сейчас фактически никто не может», — уверяет он.

30 декабря корреспондент «Фонтанки» прошёлся по нескольким табачным магазинам и по сетевым алкомаркетам, где ещё недавно можно было купить снюс. Ни на Васильевском острове, ни в районе Сенной площади бестабачных никотиновых конфет не оказалось. Продавцы говорили, что товар изъят. «В России снюс запрещён», — отметил один из них.

Эпидемия и верблюжий помёт

Распоряжению Роспотребнадзора предшествовала серия сюжетов и телепередач на федеральных телеканалах об убийственном вреда снюса. Со зрителем в них разговаривали грубо, не оставляя шанса на альтернативную точку зрения. Если перевести в письменную речь слова участников ток-шоу, то в ней окажется восклицательных знаков больше, чем точек.

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов намекнул на разгар новой эпидемии. «От чего умирать нашим детям, решает сегодня организованная группа подонков», — отметил он.

«Всё чаще на порогах школ и в школьных дворах можно встретить детей, которые явно находятся под действием каких-то веществ, а коридоры и туалеты усеяны пакетиками с высоким содержанием никотина», — говорит в анонсе свой передачи ведущий Андрей Малахов.

В студии его ток-шоу школьница в майке с гербом России на рукаве рассказала, что избавлялась от снюсовой зависимости целый год, для этого ей пришлось воспользоваться услугами реабилитационного центра. Сейчас она помогает попавшим в аналогичную беду и «водит девочек в храм». Затем в передаче вывели на экран результаты судебно-медицинской экспертизы порции снюса. В дозе якобы содержится 75,3% табака, 11,8% куриного помёта, 9,4% верблюжьего помёта, а также мак, гашёная известь, укроп, корень имбиря.

Фото: кадр из трансляции канала "Россия 1"

В распоряжении Роспотребнадзора идёт речь о бестабачной продукции. А вид бездымного табака с аналогичным названием «снюс» запретили к обороту в России ещё в 2015 году.

Компания Nesnus Store занимается оптовыми и розничными продажами бестабачных жевательных смесей по всей России и в странах СНГ. Её представитель в Петербурге назвал результаты экспертизы, представленные в ток-шоу, «определённым бредом». По его словам, снюс изготавливают из микрокристаллической целлюлозы, очищенного никотина, соли, щелочи и пищевых ароматизаторов.

«Кидает каждый второй школьник»

За неделю до Нового года во Всеволожском районе Ленобласти отравились подозрительными конфетами семь детей. Состав сладости сейчас изучает Следственный комитет. Отравление произошло на фоне паники в родительских чатах, где уже не один месяц обсуждаются в том числе бестабачные жевательные пластинки «снюс».

Никотиновые конфеты в школьной среде распространены не первый год. Они позволяют скрыть от родителей вредную привычку. В последние месяцы снюс набрал больше очков, его стали рекламировать популярные блогеры, даже Сергей Шнуров не побрезговал постом о шведской продукции в своём инстаграме.

В СМИ из различных регионов всё чаще приходят сообщения о массовом отравлении подростков. В Новосибирске погиб семиклассник, в родительских чатах уверены — от снюса, Следственный комитет эту версию не комментирует.

Что говорят дети

Оценить, насколько распространено употребление снюсов в петербургских школах, сложно, но о нём знают, как минимум в 15 школах, с учениками из которых поговорила «Фонтанка».

Старшеклассница из школы на улице Заслонова рассказала, что у нее в классе «кидает снюс» каждый второй подросток. Она неоднократно видела, как его употребляют на переменах между уроками.

«В компании 20 человек. Из них 10 кидают снюс. Ну и конечно же эти 10 человек, которые кидают, будут говорить типа "вот, попробуйте, почему вы, как лохи". 10 человек, которые не кидали, конечно же, начнут это делать», — отметила она.

По её словам, снюс популярнее, чем сигареты, и покупать его выгоднее. Шайбы (круглая упаковка с никотиновыми пакетиками) за 300 – 400 рублей используются дольше, чем пачка сигарет за 100 – 200 рублей. Купить её можно было и в сетевых алкомаркетах, и в «любом ларьке».

«Знаю, что когда первый раз закидываешь, сначала тошнит (даже идёт рвота), потом норм. Ещё знаю – когда закинулся, слюну нельзя глотать. Потому что если её проглотить, можно отравиться», — добавила школьница.

Старшеклассник из школы на Товарищеском проспекте отметил, что мало кто из его знакомых употребляет снюс. Но купить его можно было в ларьке на железнодорожной станции. Свидетелем отравлений он не был, но уточнил, что после употребления может тошнить.

По данным «Фонтанки», в одной из школ в Купчино проводилась проверка после того, как старшеклассников заподозрили в распространении никотиновых пластинок среди учеников помладше.

"У нас в классе все пробовали, – откровенничает десятиклассник школы на Васильевском острове. – Зато табаком не пахнет... Многие парни постоянно жуют. И плюют на потолок этой зеленью – так учителя и узнали".

Из бесед с педагогами: "А мы их поймать не можем. В рот залезать? Обыскивать? Как?!"

Родители хором: "А как детей контролировать? Мы же не знаем, что они покупают на карманные деньги. Пусть школа этим занимается, раз они на переменах даже..."

Слово – медикам

В Петербурге всех детей с отравлением снюсами доставляют в больницу № 5 имени Филатова. По информации комитета здравоохранения Смольного, за уходящий год зарегистрировано не более 10 подобных случаев.

Снюс изучен мало.

Главная его опасность — в повышенном содержании никотина, который воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы.

«Всасывание никотина начинается сразу через слизистую оболочку полости рта. В течение 3 – 5 минут происходит повышение его уровня в крови. В одной дозе снюса в два-пять раз больше никотина, чем в обычной сигарете, поэтому развивается никотиновая зависимость. Летальная доза никотина у старшеклассников составляет 56 – 60 миллиграммов», — рассказывает заведующая педиатрическим отделением № 13 Афаг Гумматова.

Среди симптомов отравления снюсом: тошнота, многократная рвота, боль в животе, посинение кожи, одышка, учащённое сердцебиение, судороги, слуховые и зрительные галлюцинации. Гумматова не исключает кому и летальный исход, но в Петербурге подобных случае не зафиксировано.

Руководитель всероссийской горячей линии по отказу от курения (тел. 8-800-200-0-200) Министерства здравоохранения Ольга Суховская говорит: до октября по снюсу поступали единичные звонки, в основном из южных регионов. В октябре зафиксировали 20 обращений, в ноябре — 30. Звонят молодые люди в возрасте 16 – 20 лет. А научных исследований о его вреде мало, так как борьба с табакокурением – это другое и направлена на тех, кто курит сигареты.

«Есть работы, которые говорят, что в снюсе никотина столько же, сколько в сигарете при выкуривании. Где-то говорится о том, что так как пластинка дольше находится в ротовой полости, то жующий получает гораздо больше никотина. Риск заболеть раком лёгких или ротовой полости повышается», — прокомментировала Суховская.

Представитель Nesnus Store в Петербурге уверен, что если соблюдать условия употребления, указанные на упаковке, то снюс не будет грозить передозировкой. Он также уточнил, что некоторые производители увеличивают дозу никотина ради хайпа. Недобросовестные продавцы отдают в руки несовершеннолетних и другие виды взрослого допинга, но борьба с ними — это отдельная тема.

"Федеральные каналы затрагивают те темы, которые могут поднять их рейтинг, а сейчас идёт волна всеобщего потребления бестабачного снюса. К сожалению, государство своевременно не урегулировало этот вопрос, и мы имеем то, что имеем. Не считаю хороший снюс чем-то отрицательным, при соблюдении всех норм производства это хороший продукт, который может заменить сигареты, — отметил он. – Но проблемы могут возникнуть и при потреблении некачественного алкоголя и некачественного творога."

Совет Федерации планирует запретить снюсы во время весенней парламентской сессии в следующем году.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»