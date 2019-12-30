Минобр подселяет ИТМО к ученым. На Стрелке Васильевского может стать тесно

Национальному исследовательскому университету ИТМО предложили занять часть помещений в здании Института химии силикатов на Васильевском острове.

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Бумагу с требованием до 10 января 2020 года разместить на межведомственном портале документы на передачу в безвозмездное пользование шестой части здания на набережной Макарова, 2, Институту химии силикатов РАН (ИХС РАН) направило Министерство науки и высшего образования. Речь идет о 2735 кв. м в подвальном помещении и 2150 кв. м на антресоли первого этажа. В обоснование ведомство ссылается на письмо ИТМО от 30 мая 2019 года.

В здании северного пакгауза, одной из составляющих ансамбля биржи, на более чем 28 тыс. кв. м с окнами на Стрелку Васильевского острова и Неву «живут» помимо ИХС РАН и другие научные организации. В числе соседей Институт высокомолекулярных соединений, Музей почвоведения, Институт геологии и геохронологии докембрия, автобаза СПб НЦ РАН, филиалы Архива и Библиотеки Академии наук. Все они подведомственны Минобру, но находятся под научно-методическим руководством Академии наук.

Квадратные метры, которые ведомство потребовало передать ИТМО, ранее занимали коммерческие арендаторы, кафе и фитнес-центр. Летом 2019 года они съехали.

Сейчас в опустевших помещениях проводится ремонт с прицелом на дальнейшее использование. Речь идет о создании ИХС совместно с Институтом геологии и геохронологии докембрия РАН (ИГГД РАН) междисциплинарной лаборатории природных и техногенных объектов.





Более того, о конкретных планах соседи договорились еще летом 2019 года. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил и врио директора ИГГД РАН Антон Кузнецов. «Мы с Институтом химии силикатов летом уже провели такие переговоры, они готовы были нам предоставить эти помещения, а мы были готовы их осваивать. Естественно, их надо подготовить для наших целей, сделать ремонт, перегородки, вентиляцию, вытяжку, сделать особо чистые условия. Мы готовы этим заниматься. Имея такой комплекс, мы могли бы привлекать не только студентов, но и ведущих специалистов из-за рубежа. А сейчас их даже посадить некуда, только кому-то на голову», – рассказал член-корреспондент РАН.

Лаборатория — только первый этап создания совместного Центра взаимоувязанных прецизионных аналитических приборов. «Ввиду общности задач, решаемых научными коллективами ИХС РАН и ИГГД РАН, мы считаем чрезвычайно своевременной и перспективной идею создания центра для проведения всестороннего глубокого многоцелевого анализа веществ и материалов природного, техногенного и антропогенного происхождения», – рассказали в ИХС.

При этом геологи занимают всего 2,9 тыс. кв. м, и институту катастрофически не хватает места. О расширении научная организация в 2005 году просила отделение наук о Земле РАН и одновременно Жореса Алферова, который на тот момент возглавлял Санкт-Петербургский научный центр Академии наук. Выдающийся ученый дал свое согласие, но воз остался и ныне там. А институту только на размещение сотрудников не хватает как минимум тысячи «квадратов». Что ж говорить о новом оборудовании.

«У нас большие планы по расширению лабораторного комплекса. Я уже писал письма и на имя [министра науки и высшего образования Михаила] Котюкова, и директора департамента с просьбой сделать на базе нашего института, докупив новое оборудование, центр по комплексному изучению вещества природного, техногенного и антропогенного происхождения. А также сделать интегрированную базу для геохронологии. Эта база должна стать визитной карточкой страны. У нас в стране сейчас нет института, который мог бы определять возраст пород от миллиардов до первых сотен лет. А мы хотим и можем это сделать, у нас есть десятилетний опыт работы на масс-спектрометрах. Но у нас нет места. Из 16 методов геохронологического датирования 4 разработано сотрудниками ИГГД», – рассказал ученый.

Тем более что само министерство, подчеркнул Кузнецов, утвердило институту программу развития до 2024 года с ориентаций на создание лабораторного комплекса.

Кроме того, ИХС создал лабораторию кварцевого стекла в рамках выполнения решения научно-технического совета военно-промышленной комиссии правительства РФ. И совместно с компанией «Межрегионинвест» – научно-технологический отдел технологии стекла как предтечу научно-технического центра, который будет реализовываться с правительством Новгородской области в рамках соглашения между двумя регионами.

В конце декабря, когда потенциальным конфликтом уже заинтересовались СМИ, министр Михаил Котюков в ходе пресс-конференции сообщил: «Если институт пришлет обоснование, будем разговаривать». Однако ведомство просто не могло не быть в курсе — соответствующими письмами и химики, и геологи начали заваливать федеральное начальство еще несколько месяцев назад.





С руководством РАН решение также не согласовывалось, об этом у себя на странице в Facebook рассказал замглавы Академии наук Алексей Хохлов: «И вообще непонятно, как директор научного института может передать университету площади просто «в соответствии с письмом» этого университета. И как это соотносится с ежегодно продлеваемым мораторием на отчуждение имущества у академических институтов?»

Выполнение содержащихся в письме Минобра требований — это нарушение существующих законодательства и регламентов, которыми в том числе руководствуется само ведомство, резюмировала Тюрнина.

«Есть регламент. Если мы передаем в безвозмездное пользование, должно быть обращение той организации, которая хочет, чтобы мы рассмотрели вопрос о размещении на своих площадях. Во-вторых, должно быть обоснование, что мы выиграем для своего развития. Согласовываются и подписываются предварительные договоры на оплату коммунальных, эксплуатационных расходов. В данном случае все эти пункты не были выполнены», – говорит она.

Между тем руководство Института химии силикатов опасается, что в планах ИТМО — занять здание на набережной Макарова полностью. Если верить гуляющим в научном сообществе слухам — страхи могут оказаться небеспочвенными.

Представители научного сообщества рассказали «Фонтанке», что летом 2019 года на набережную Макарова приезжали с внеплановой проверкой чиновники департамента корпоративного управления министерства. С собой у них была припасена некая схема с подробной планировкой здания.

«Расчерчено было все здание с надписями «коворкинг», «лаборатория», «аспирантура». Была отмечена часть помещений ИВС, ИХС. Была указана площадь — 35 тыс. кв. м», – рассказал один из собеседников редакции. При этом общая площадь дома № 2 составляет всего 28 тыс. кв. м. Можно предположить, что авторы плана «прихватили» еще и здание Литературного института по соседству.

Если представить, что сбудется самый негативный для ученых сценарий и «квартирантов» ждет переезд, бюджету это встанет в копеечку. Когда два года назад зашла речь о переезде ИГГД, институт подсчитал стоимость — примерно 1,2 млрд рублей и пять лет на то, чтобы обжиться на новом месте. В случае с химиками это означало бы еще и срыв гособоронзаказа. «У нас в институте выполняется гособоронзаказ, связанный с функциональными покрытиями специального назначения, и если мы куда-то переезжаем, мы его срываем. Это традиционно сильное направление в нашем институте, и оно всегда было востребовано в военно-промышленном комплексе», – пояснила и. о. замдиректора ИХС Наталья Тюрнина.

В ИТМО планы занять все здание отрицают. Ранее ректор университета Владимир Васильев заверял в этом «Фонтанку». Он пояснил, что вуз подавал заявление на расширение под лаборатории для химиков и биологов — без конкретизации адреса. При этом ректор явно в курсе квартирного вопроса ИХС РАН. Перспективы на расширение у вуза, в отличие от институтов, есть: первую очередь инноцентра ИТМО Хайпарк в будущем городе-спутнике Южном могут построить уже в 2021 году.

В 2017 году в ИТМО появился химико-биологический кластер, который возглавил Александр Виноградов. На вопрос корреспондента о возможном расширении лабораторий за счет площадей на Стрелке он заявил: «Не знаю, о чем вы говорите, не в курсе. Мы работаем, обучаем детишек... Мы в этом году выиграли мегагрант. Из Канады едет большой ученый в Петербург по имени Евгения Кумачева. Эта информация гораздо важнее, чем то, что вы пытаетесь у меня спросить и выведать».

При этом Виноградов продемонстрировал осведомленность о пустующих площадях на набережной Макарова: «Я знаю, что на Стрелке Васильевского острова закрылись фитнес-клуб, кафе и рестораны какие-то. Вот и все, что я знаю. И вы тоже писали, что был закрыт фитнес-клуб с полгода назад, у вас тоже была новость. Я видел фотографии тех территорий, мне показывали друзья, которые работают в Институте химии силикатов».

Сдаваться, по крайней мере пока, ИХС РАН не намерен. 27 декабря в институте состоялось общее собрание сотрудников. «И общее собрание решило, что для нас первоочередными являются планы развития нашего института и наши совместные планы с нашими соседями. И мы не понимаем, почему мы должны отдавать свои помещения организации, которая за спиной ведет какие-то переговоры, решает вопрос с министерством, не выходя открыто на диалог. Соответствующее письмо с решением мы также направим в адрес министра и президента РАН», – рассказала Тюрнина. Ответ ведомству ИХС планирует направить до 11 января.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»