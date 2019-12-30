Государственный реестр транспорта заработает с 1 января. Получить оттуда данные можно будет через госуслуги

Правительство России утвердило порядок ведения государственного реестра транспортных средств. Вести его будет МВД РФ, начиная с 1 января 2020 года, когда вступает в силу соответствующее постановление кабмина.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина 30 декабря, создание госреестра должно обеспечить учет транспортных средств и информационное взаимодействие между ведомствами «при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде, а также установление порядка получения данных заинтересованными лицами».

Данные транспортных средств, которые были зарегистрированы в ГИБДД РФ до 1 января 2020 года, будут внесены в реестр по состоянию на день вступления постановления в силу. В базе будут содержаться информация о регистрации и паспорте транспортного средства, госномер, VIN-номер и прочие регистрационные данные.

В течение полугода с 1 января МВД и Минкомсвязь должны обеспечить возможность получения гражданами сведений из реестра через личный кабинет на портале госуслуг.



