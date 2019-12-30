Из залива под Петербургом вытащили орлана. Во рту у него нашли чью-то лапу

Специалисты центра «Сирин» пытаются откачать замерзшего и наглотавшегося воды белого орлана. Накануне его из залива в Ломоносовском районе Ленобласти вытащили спасатели.

Видео, на котором огромная птица загребает крыльями воду и пытается уплыть от спасителей, 30 декабря в своей группе выложили представители службы спасения животных «Кошкиспас». Орлана нашли около поселка Лебяжий Ломоносовского района, спасатели пытались накинуть на него сетку и вытащить из ледяной воды, но птица сдаваться в руки человека не торопилась. «Вынуть птицу, которая не хочет выниматься, демонстрируя свой внушительный хищный клюв и набор 3-сантиметровых когтей, – занятие совсем не простое», – рассказывают представители «Кошкиспаса».

Птицу они передали в центр «Сирин», который специализируется на помощи пернатым. Как там рассказали «Фонтанке», орлана к ним привезли поздно вечером 29-го числа. Спасенный сильно наглотался воды, в горле у хищника нашли птичью лапу – судя по всему, он поймал себе ужин, но переборщил с его размерами.

«Мы его стабилизировали; если вчера еще только лежал, то сегодня начал вставать. Но видно, что ему больно дышать, он горбится», – объяснили специалисты и добавили, что точное состояние орлана покажут анализы, результатов которых пока нет. Сейчас ему дают антибиотики и мокротовыводящие препараты. Выживет ли орлан, пока неясно.



