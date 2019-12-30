Ниинистё позвонил Путину, чтобы поговорить о Донбассе, сотрудничестве и Новом годе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Финляндии Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба Кремля 30 декабря.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны. Путин рассказал об итогах нормандского саммита, который прошел в Париже, а также о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся вчера в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных"», — ответили в пресс-службе.

Путин и Ниинистё положительно оценили развивающийся российско-финляндский диалог, а также выразили готовность сотрудничать и дальше на международной арене.

Также лидеры соседних стран поздравили друг друга с наступающим Новым годом.



